​Gli interni di una mini casa : il nostro mondo in pochi mq

Le case piccole costituiscono un mondo a parte. Sempre più diffuse nella stagione contemporanea, ci impongono di riferirci e di aggiornare i codici dell'existenz minimum, legato a modalità razionali per la gestione degli spazi ridotti dell'architettura. In una casa minima gli ambienti tendono a fondersi gli uni negli altri: le cucine si fanno anche salotti, le camere inglobano i bagni e ognuno di questi spazi diventa un luogo complesso e polifunzionale, capace di essere interpretato in molte maniere e con pochi e semplici gesti. In simili condizioni l'interior design è costretto a rivedere i propri parametri e a sperimentare soluzioni creative inedite. Le regole ergonomiche negli spazi compressi delle case minime assumono un ruolo essenziale: ogni angolo e ogni centimetro devono essere calibrati in funzione dei movimenti ricorrenti che si eserciteranno in quello spazio. Non dovranno naturalmente essere trascurati gli aspetti percettivi, legati a un attento progetto dei colori, dei materiali e delle finiture. In condizioni di scarsità di spazio diventa fondamentale la percezione che abbiamo dello spazio stesso, la nostra capacità di percepirlo al di là dei suoi limiti fisici e di proiettarne l'ideale estensione in un ambito ideale più ampio. Fondamentale nel progetto di interior design delle piccole case sarà naturalmente la scelta dei mobili, che dovranno necessariamente essere ridotti nelle dimensioni, ma soprattutto possedere doti di grande razionalità, che li rendano capaci di inserirsi nello spazio con naturalezza e di sfruttarne al meglio ogni caratteristica. Molti di loro potranno essere concepiti come mobili ibridi: capaci di incorporare in un unico corpo più funzioni, al servizio della dinamica vita contemporanea. Non dovranno infine essere trascurate le parti in movimento: porte, infissi e sportelli dovranno essere pensati per occupare il minor spazio possibile e per non intralciare i movimenti in posizione aperta. Se osservato da tutti questi punti di vista, il progetto delle case minime darà corpo aslle più complesse esigenze della vita contemporanea e ci aiuterà a pensare allo spazio abitato come a un'entità viva e complessa in ogni sua più piccola parte.