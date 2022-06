Una casa come un letto a castello!

Oggi vi portiamo a Firenze per osservare da vicino la ristrutturazione, curata dallo Studio di Architettura De Vita e Fici, di un appartamento all'interno di un palazzo storico. L'abitazione, come vedremo, presenta alcune particolarità ed è stata strutturata in modo che tutti gli spazi potessero essere utilizzati nel migliore dei modi. Lo sfruttamento delle altezze è ciò che subito salta all'occhio, grazie alla presenza di un grande soppalco che accoglie il letto. La casa, anche se di piccole dimensioni, possiede quindi tutti i comfort che si addicono al vivere moderno ed è per questo che ci è subito piaciuta. I suoi interni essenziali e curati, contraddistinguono ogni spazio e le grandi finestre permettono alla luce di entrare e illuminare indisturbata tutti gli ambienti.