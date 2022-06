Idee per la camera da letto di un adolescente

Un adolescente non è ancora un adulto, è vero, ma vuole sentirsi tale. Per questo motivo, in una camera da letto per adolescenti si deve introdurre un armadio grande e spazioso, come quello che si trova in qualsiasi camera da letto per adulti. Basta con le piccole cassettiere con Puffi e scoiattoli disegnati: i vostri figli ormai sono grandi e vogliono essere trattati con più serietà. Inoltre stanno vivendo una fase in cui iniziano piano piano a interessarsi di più a cosa indossano e a come si presentano: è giusto quindi che abbiamo un proprio armadio, grande e spazioso, in cui riporre i loro nuovi indumenti. Infine, scegliendo un armadio grande e 'da adulti', vi eviterete l'onere di doverne comprare un altro quando saranno davvero cresciuti!