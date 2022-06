Un Appartamento Affascinante in un Palazzo Anni 50' (Torino)

Con la planimetria sarà ancora più facile capire l’entità del lavoro di ristrutturazione.

Per cercare di contenere i prezzi, si è cercato di ridurre al minimo il numero dei tramezzi da demolire. I lavori di demolizione principali hanno riguardato l’ingresso che ora è scomparso e la divisione tra il soggiorno e la prima camera da letto, qui infatti si trova oggi l’area living con sala da pranzo e soggiorno. La committenza oltre al terzo bagno, ricavato dalla camera in alto a sinistra sulla piantina, ha voluto un locale lavanderia, ora dietro la cucina e un guardaroba per la camera padronale, segnata in rosso vicino l’area living.