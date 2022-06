I vantaggi di una casa piccola: quando i limiti diventano opportunità !

Case e appartamenti di dimensioni limitate hanno una caratteristica fondamentale: sono intime e piene di calore. Un calore che viene certo dal piccolo spazio a disposizione, ma non soltanto da questo. Uno spazio piccolo necessità di una attenzione particolare nella scelta di complementi di arredo, oggetti che lo animeranno, colori da utilizzare, tonalità da privilegiare, illuminazione. Lo spazio limitato deve essere sfruttato per creare ambienti che siano allo stesso tempo fluidi e accessibili, dove ci sia tutto il necessario, non devono essere ingombri o troppo carichi di oggetti o di mobili. Lo spazio va usato con sapienza perché gli ambienti siano funzionali e confortevoli. In questo contesto, sembra allora utile ricordare quanto sosteneva il grande architetto Mies Van der Rohe: Less is more . Perché quella di vivere in una casa piccola può essere una scelta o una necessità, ma in ogni caso produce un effetto: abituare a vivere con meno. E quindi a scegliere con attenzione senza dare niente per scontato. Scegliere complementi d'arredo non ingombranti, che si adattino alla struttura architettonica, senza essere anonimi. Anzi, devono essere capaci di dare carattere allo spazio, portando un'impronta personale in modo sintetico ed essenziale. E allora andranno evitati gli oggetti in eccesso o i mobili senza qualità, per privilegiare soluzioni di carattere, oggetti funzionali e ricchi di stile. Poi, come vedremo, una casa piccola porta con sé quasi naturalmente consumi e spese minori, aspetto sicuramente rilevante in un'epoca in cui il risparmio energetico e quello economico costituiscono istanze ineludibili. Non è raro, inoltre, che a case e appartamenti piccoli si accompagni la presenza di piccoli balconi o terrazze. Un'altro vantaggio, un invito e una possibilità: passare più tempo all'aperto e potersi dedicare ad attività rilassanti come la cura di piante e fiori.

Seguiteci, le sorprese non mancheranno.