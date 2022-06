La mini casa perfetta!

Quale dovrebbe essere la dimensione minima di una casa per essere in grado di offrire tutti i comfort necessari ai propri residenti? Quali sono questi comfort in grado di migliorare la qualità della vita? Per i proprietari di questa casa sono necessari una camera da letto, una cucina con soggiorno integrato e un bagno. Anche se semplice, questa è una domanda essenziale per capire il nostro rapporto con l'ambiente e con gli edifici che costruiamo. Oltre a richiedere meno materiale e meno energia per la costruzione, una casa compatta implica minori costi di manutenzione, meno consumo di risorse naturali e, naturalmente, un atteggiamento positivo verso la condivisione degli spazi.