L'appartamento dei tuoi desideri

Ed eccoci nel bagno, un ambiente sofisticato e ricercato. La pavimentazione, così come una delle tre pareti, è stata realizzata in resina color bianco latte, solo che mentre la prima è stata lavorata per ottenere un effetto a specchio, la seconda sfoggia un effetto spatolato. Le restanti pareti, invece, sono state rivestite da piastrelle rettangolari posate orizzontalmente, e questo per dare la sensazione di un ambiente più profondo. Si tratta delle ceramiche Mirage della collezione Workshop, per un effetto più rigoroso e sofisticato. Un altro tocco di estrema eleganza è dato dalla composizione creata dalla grande cornice dello specchio e dal magnifico lavabo sospeso Cielo Shui.

