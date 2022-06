Un lifting a Milano

Oggi vi vogliamo mostrare il lavoro di relooking curato da Cinzia Corbetta in un appartamento di Milano. Vedrete come gli spazi siano stati reinventati in modo da rispettare i canoni dello stile shabby chic e, anche se ci troviamo al quinto piano di un palazzo in Porta Venezia, ci sembrerà un po' come essere in campagna, avvolti da un'atmosfera romantica e accogliente. L'abitazione è di proprietà proprio di colei che ha realizzato il progetto, siete pronti a scoprire con noi i segreti delle varie stanze di questa casa che sembra uscire direttamente da un racconto di Jane Austen?

Prima di procedere con il progetto, dobbiamo spiegarvi che, trattandosi di un lavoro di Home Relooking, ciò che era presente nella casa non è stato cambiato, ma semplicemente rivisitato. L'Home Relooking può infatti ridare freschezza ad un ambiente in poche e semplici mosse, evitando interventi di ristrutturazione radicali. In questo caso in particolare, il progetto ha girato attorno a due punti fondamentali quali i colori e la finitura delle pareti e il restyling dei mobili preesistenti. Detto questo, non ci resta che entrare in casa dell'architetto Corbetta, guardando da vicino il lavoro svolto.