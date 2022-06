Come arredare il soggiorno con il grigio

Volete arredare il soggiorno con il grigio in maniera semplice e creativa? Perché non pensare ad una libreria come questa? Il colore lo porteranno le copertine dei libri e quindi non avrete di che preoccuparvi per la sua cromia sobria. In più, la particolarissima forma darà un tocco creativo al vostro ambiente, anche senza la presenza di colori sgargianti. Questa libreria composta da 3 elementi è un prodotto di Frigerio Paolo & C. e la sua linea sinuosa ed irregolare farà della libreria non soltanto un elemento volto a contenere i libri, ma anche un complemento decorativo.