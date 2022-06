Un piccolo loft per un grande amore

Il viaggio tra le abitazioni più particolari di homify vi accompagna giorno per giorno alla scoperta di vari tipi di case che sono state l'oggetto del lavoro dei nostri esperti. L'abitazione nella quale vi portiamo oggi si trova in zona Porta Romana, a Milano. Il piccolo appartamento composto di una zona giorno con soppalco e un bagno, nonostante le dimensioni non troppo generose, riesce ad accogliere al suo interno tutto il necessario per vivere in maniera confortevole senza rinunciare a nulla. Il progetto è stato realizzato da A3 Studio e riguarda uno dei quattro loft ristrutturati nello stabile di Porta Romana.