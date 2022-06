Come dividere in modo semplice il soggiorno dalla cucina

Una delle prime decisioni che si devono affrontare quando si compra casa, o quando la si ristruttura, riguarda la divisione tra il soggiorno e la cucina. Come separare i due ambienti? O è forse meglio che siano uniti a formare un grande open space? In questo articolo abbiamo raccolto per voi le 6 soluzioni più comuni, con suggerimenti e immagini che vi possano dare un'idea del risultato finale. La scelta, ora, è tutta vostra! Potete optare per una parete a tutta altezza o per un muretto basso, per un tavolo da pranzo o per una libreria. Potete trasformare l'isola in un ideale divisorio, oppure lasciare che lo spazio sia privo di barriere e divisioni. In ogni caso, fate sempre molta attenzione all'armonia d'insieme e alla diffusione della luce naturale!