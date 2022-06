Come si decora la casa in stile mediterraneo?

Passiamo ora al pavimento. Se anche il parquet può rappresentare un'opzione per un'abitazione dallo stile mediterraneo, la scelta migliore è rappresentata dalle piastrelle: in ceramica (la scelta migliore anche per i rivestimenti), oppure in cotto. I colori? Delicati e naturali, oppure in tinta pastello. Mipa propone ad esempio la collezione Puertorico (nella foto il modello Guanica, col suo originalissimo turchese e il suo disegno a fiori). Piastrelle 20 x 20 centimetri, che sono qui composte in realtà da graniglia di marmo. In ogni caso, per un pavimento in stile mediterraneo, dimenticatevi resine, cemento e tutte le ultime tendenze dell'arredo, per tornare alle tradizionali, e immortali, piastrelle.