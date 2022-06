Come creare un soggiorno multifunzionale

Spesso il divano viene disposto in maniera scontata, ai margini dello spazio del soggiorno, e usato esclusivamente come elemento dedicato al relax, e cioè per le sua più che naturale funzione. Ma, per creare un soggiorno multifunzionale, proprio dal divano è possibile partire ripensando al suo ruolo all'interno dell'ambiente.

Si può allora decidere di ripensarlo come fulcro dell'organizzazione dello spazio, come luogo di incontro e non solo di relax, come centro gravitazionale della vita del soggiorno e quindi come punto di partenza intorno al quale organizzare l'arredamento di tutto lo spazio.

Nell'immagine vediamo Didimo, un divano trasformabile, abbattendo il sedile laterale, in una ampia seduta capace di ospitare gli amici, come fosse una piazza sulla quale condividere il proprio tempo.