Come arredare una casa piccola: poco spazio, grandi idee!

In bagno, come nel resto della casa, se anche gli spazi a disposizione sono limitati, le idee per sfruttarli in modo ottimale non mancano. Il sistema per il bagno My Bag di Olympia, per esempio, è composto da una struttura in cui il lavabo e lo specchio pieghevole possono compattarsi trasformandosi in un unico piano d'appoggio. Richiudendosi, come dice il nome, come si trattasse di una valigia. Un modo originale e attento alle esigenze spaziali per arredare il bagno. Un progetto in cui praticità e design trovano una sintesi ricca di stile.