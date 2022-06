Come progettare una fantastica cucina open space!

La cucina open space, ovvero con gli spazi aperti sulla zona soggiorno è una tipologia di spazio domestico sempre maggiormente presente nelle nostre case. I tagli ridotti degli alloggi e la tendenza ad avere zone giorno più ampie e ariose sono fra gli elementi che maggiormente hanno contribuito alla crescita di questo tipo di spazio, saldamente legata a un'idea moderna e funzionale di casa.

La cucina open space è in genere più compressa e contenuta nelle dimensioni, e collocata in spazi che devono essere pensati al centimetro. La sua realizzazione comporta perciò un “di più” d'attenzione legata alla precisione del progetto e dell'esecuzione, ai mobili e ai materiali scelti, ma anche ai colori e alle finiture adottati, che anche nello stile devono convivere con altre parti della casa. Nello stile infatti la cucina a vista deve dialogare strettamente con il soggiorno e molto spesso deve essere pensata per poter assolvere a due funzioni: essere il più possibile funzionale in fase di utilizzo e viceversa “scomparire” alla vista quando non viene usata, armonizzandosi al massimo con il proprio intorno.

In linea nella maggior parte dei casi, oppure a “L”, le cucine open space ci permettono di organizzare lo spazio con grande dinamicità, fondendo le proprie funzioni con quelle della zona giorno (il tavolo per esempio può essere di servizio alla cucina e insieme da pranzo ma anche fungere da scrivania occasionale). Scopriamo dunque, per punti quali possono essere le strategie per progettare al meglio la nostra cucina open space.