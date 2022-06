6 caratteristiche che le cucine moderne hanno in comune

Gli scaffali a vista e le mensole sono complementi di arredo sempre più in voga. Sono funzionali e pratici, permettono l'individuazione e l'uso immediato degli strumenti riposti, ma bisogna stare attenti a non perdere di vista l'estetica. Infatti se gli oggetti non vengono disposti secondo una precisa logica, ma in maniera casuale si rischia di dare una visione disordinata dello spazio. Per ovviare a questo inconveniente si può pensare di riporre gli oggetti lasciando degli spazi tra essi, non ammassandoli fra loro e non concentrandone troppi in poco spazio. Per dare simmetria ed equilibrio si può pensare di disporre vicini gli oggetti di uguali dimensioni e colori, o simili per stile e funzione. Per non perdere di vista l'elemento pratico è bene che gli strumenti più utilizzati vengano riposti nelle zone basse dello scaffale, più accessibili e facili da raggiungere, mentre gli oggetti meno sfruttati riempiano gli spazi alti. Anche in questo caso la parola d'ordine è creatività.