Un comfort contemporaneo tra dei muri tradizionali

La casa sorge in un contesto storico, come si può intuire osservando gli splendidi muri esterni in pietra. È strutturata per ospitare due appartamenti, il pian terreno era precedentemente destinato agli animali, mentre di sopra erano alloggiate le residenze. Come tutte le case provenienti dall'architettura popolare di qualche anno fa, presentava delle carenze, come ad esempio la mancanza dei bagni e degli impianti per la cucina, perciò l'intervento è stato impegnativo.