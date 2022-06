Idee Intelligenti per Ottimizzare i tuoi Spazi Domestici: Appartamento che Sembra più Grande di Quanto non sia in Realtà

Può un appartamento sembrare più grande di quello che è in realtà? E se sì, come? Oggi andiamo a Roma per vedere da vicino un progetto in grado di esprimere in pieno questo concetto, grazie soprattutto ad una progettazione attenta. Come vedremo meglio nel dettaglio, la ristrutturazione ha adoperato un materiale innovativo e versatile come la resina, un valore aggiunto ai lavori visto l’effetto visivo e scenico: con questa soluzione, infatti, si è creata una sorta di continuità tra parete e pavimento completata anche dalla scelta delle cromie. L'appartamento però non finisce con le sorprese!

Il progetto è stato condotto da Fareformeabitate di Fabiola Ferrarello.