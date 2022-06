75 m² per una Famiglia: un Appartamento Intelligente a Genova

La scaffalatura a giorno posta accanto al mobile porta Tv e alle spalle del tavolo, in realtà, è dotata di ruote a scomparsa che ne consentono lo spostamento. In questo modo, qualora dovessero esserci ospiti, la parete attrezzata potrà facilmente ripiegarsi su sé stessa e fare in modo che la cucina e il salotto diventino un unico grande spazio! Geniale, no? Una soluzione mobile e intelligente per separare o unire gli spazi a seconda dell’esigenza!

