Il fascino di una vecchia cascina

La parte sopraelevata della zona giorno è forse l'ambiente più bello della casa. Inondato di una luce meravigliosa, offre molte possibilità, ma forse la migliore è proprio quella proposta in questa immagine, ovvero di farne un angolo in cui potersi godere la tranquillità, magari con un buon libro e un bicchiere di vino. Non c'è davvero bisogno di altro, in questo spazio in cui ogni elemento è di grande qualità, non serve sfarzo, non occorrono molti arredi. Lo spazio di per sé, con le travi, i bei materiali antichi e la luce abbondante, è sufficiente.