Mai più noia autunnale in camera da letto: 6 idee per rivoluzionarla!

Per combattere la malinconia che l'autunno porta con sé, è necessario scegliere i giusti tessuti per la propria camera da letto. Tessuti caldi, vere e proprie coccole in cui avvolgersi quando il sole è ormai lontano. Come quelli della fotografia qui accanto, realizzati dall'argentina Pituca. Sono morbidi, sono intimi, e sono blu. Già, perché il blu? Perché il blu è un colore rilassante, pacifico. Ed è perfetto per una camera da letto. Si pensa che combatta l'ansia, lo stress, l'insonnia, le ossessioni, i periodi difficili. Unico accorgimento: non esagerate con le tinte scure! Sul fronte dei tessuti, potete scegliere una coperta in pelliccia – anche ecologica -, oppure optare per un piumone in piuma d'oca o di anatra. Sotto? Basta un lenzuolo di cotone. A patto che non siate troppo freddolosi!