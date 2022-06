Idee per le scale in vetro

Oggi parliamo di scale interne, un elemento fondamentale per ogni tipo di casa su più livelli. Le scale sono cambiate nel corso del tempo e in questi ultimi anni sono state rivoluzionate grazie ai nuovi materiali. Un nuovo modo di concepire l’abitare si è fatto avanti e così facendo anche disegni e progetti hanno subito modifiche. Lo spazio in casa, diventando sempre più personalizzato, trasforma ogni volume architettonico in un elemento simbolo di uno stile ben preciso.

Uno dei materiali più in voga in questi anni è sicuramente il vetro che si presenta resistente quanto basta e dal look elegante e minimal. Oggi abbiamo deciso di fare una breve panoramica su varie tipologie e combinazioni di scale in vetro per cercare di capire cosa conviene adottare a casa.