Casa rumorosa? Ecco cosa fare!

La silenziosità di una casa ha un legame diretto con il livello di comfort dell'ambiente abitato e deve essere un elemento da prendere in attenta considerazione nel progetto di costruzioni ex novo o di ristrutturazioni dell'esistente. In generale si può intervenire per eliminare il rumore limitando l'oscillazione dell'aria, che si propaga generando un effetto a eco (un urto su una struttura crea vibrazioni che successivamente si trasmettono all'ambiente sottostante come rumore). Un primo provvedimento attuabile per ovviare a tale fenomeno è quello di costruire strutture pesanti, che non vengano messe in vibrazione da urti non eccezionali. Nel momento in si desideri creare un isolamento acustico tra due ambienti, è possibile aumentare la massa superficiale della parete. Se poi si vuole migliorare l'isolamento senza appesantire eccessivamente la struttura, è consigliabile costruire pareti multistrato, con interposto uno strato d'aria.Le due superfici non devono essere rigidamente collegate e l'intercapedine deve essere di almeno 4 cm, così da generare un sistema massa – molla – massa in modo tale che il potere fonoisolante tenda alla somma dei poteri delle due partizioni separate. In taluni casi può essere consigliabile introdurre nello spazio vuoto dell'apposito materiale fonoassorbente atto a eliminare le riflessioni interne e a incrementare ulteriormente il potere fonoisolante del sistema.

Nella foto, una classica modalità “light” per limitare, anche sensibilmente, gli impatti dei rumori negli spazi domestici è quello di ricorrere a dei rivestimenti di morbido tessuto per le pavimentazioni e le pareti. Tappeti, moquettes e passatoie, oltre a essere eleganti elementi d'arredo, possono assorbire in maniera molto efficace gran parte delle vibrazioni che si producono negli ambienti.