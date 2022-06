Una casa dalle 1000 finestre

La nostra rassegna Prima&Dopo ha ormai consolidato il suo successo probabilmente perché, oltre a mostrarvi incredibili trasformazioni, vi diamo anche la possibilità di viaggiare virtualmente in giro per il mondo. Oggi si va in Portogallo per ammirare il sottile – ma non per questo impercettibile – cambiamento di una villa a Costa Nova. Vedremo come la casa, che prima presentava un'architettura classica, sia stata ristrutturata in chiave moderna, aumentando i comfort dello stato originale. Senza volerci dilungare oltre quindi, lasciamo che siano le immagini dello studio GAAPE a parlare per noi.