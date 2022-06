Casa piccola? Ecco 8 trucchi per arredarla!

Come arredare le case piccole in modo da poter ricavare un letto in più? Se abbiamo almeno 3 metri d'altezza, potremo recuperare spazio prezioso con una pratica struttura soppalcata. A seconda delle dimensioni a disposizione potremmo optare per un soppalco di tipo tradizionale, ideale per creare anche un piccolo angolo relax, piuttosto che per una versione più semplice, che potremo facilmente realizzare noi stessi magari prendendo proprio spunto da questa proposta di UAU UN'ARCHITETTURA UNICA: sotto un armadio e sopra lo spazio per un comodo letto singolo. La soluzione ideale per ricavare il letto per un ospite in più o per fare spazio al nostro bambino ormai cresciuto, in attesa di riuscire a trovare una casa con una stanza tutta per lui!