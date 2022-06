Come scegliere il giusto stile per le porte da interni

Scegliere le porte da interni per la casa è una questione di praticità ma anche di stile. Le porte devono essere funzionali a definire l'organizzazione della casa, a separare quanto a introdurre negli ambienti. La loro scelta, quindi, necessariamente influenza la definizione del tono e dell'atmosfera dello spazio, che precedono e, appunto, introducono: etimologicamente, introdurre significa portare dentro , in un luogo, in uno spazio. In questo senso, le porte da interni accompagnano il passaggio tra un ambiente e l'altro, iniziando a definirlo. Per questo, scegliere lo stile delle porte è già un modo per arredare, caratterizzandoli, ambienti differenti della casa, dalla cucina al soggiorno. Oppure, come vedremo, nel caso della porta-finestra, la porta è la cornice attraverso la quale l'esterno entra a far parte integrante della casa. Porte scorrevoli o a scomparsa, porte a libro o le classiche porte a battente, passando per le porte a finestra e arrivando alle inconsuete porte olandesi, homify vi propone in questo Libro delle Idee una piccola guida per orientarsi nel mondo delle porte da interni.

