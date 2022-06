2 camere e 2 bagni nuovi: ristrutturiamo casa!

Con la planimetria possiamo meglio capire come si è trasformato l’intero appartamento. In giallo ci sono le murature demolite, in rosso invece ciò che si è costruito: la cucina è stata spostata per formare un open space con il soggiorno, ora quello spazio è occupato dai due bagni; il vecchio bagno ha invece lasciato spazio allo studio che rappresenta anche la camera in più per i ragazzi, mentre la camera padronale è stata dotata di una migliore organizzazione che prevede un piccolo guardaroba.