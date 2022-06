Sette tipologie di muro da cucina

Abbiamo lasciato per ultimo il rivestimento per antonomasia: le piastrelle di ceramica . L'affiancamento è tradizionalmente l'opzione più utilizzata, ma questo non significa l'ambiente non possa risultare moderno! In questo caso troviamo il color verde pastello. Le piastrelle, però non arrivano fino in cima alla parete per non occludere e per creare un effetto illusorio in altezza. Per rompere l'uniformità del colore si è quindi pensato ad uno stacco netto: il muro è tinto di bianco. Se optiamo per questa opzione, ricordate che il miglior abbinamento è con l'arredo in legno.