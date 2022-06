WM-Wohnzimmer, il Mondiale allo stadio

Per seguire il Campionato mondiale di calcio ci sono tre possibili opzioni. La prima soluzione sarebbe quella di prendere il primo volo per Rio de Janeiro e partire, magari già avendo comprato i biglietti delle partite un po' di tempo prima. La possibilità è sicuramente suggestiva, ma sicuramente molto costosa. Non potendo partire non resta che trasformare il nostro appartamento in una curva da stadio, un paio di bevande e gli amici giusti potrebbero bastare, altrimenti giù in strada tra la folla.

Eppure a Berlino si sono inventati qualcosa di grandioso che unisce stadio, amici e divano di casa: l'evento si chiama WM-Wohnzimmer ed è in pratica il più grande living room al mondo. Gli organizzatori della manifestazione hanno estratto 750 fortunati che hanno avuto la possibilità di portarsi il proprio divano da casa, per assistere alle partite della Coppa del Mondo nello stadio del FC Union Berlin, squadra delle seconda divisione del Campionato tedesco. Dal 12 Giugno al 13 luglio, in uno stadio da 12.000 posti, si possono guardare e vivere su un enorme maxi schermo le avventure del Mondiale.

Noi di Homify siamo andati a documentare questo evento da guinness dei primati. La partita prescelta è stata Spagna – Olanda che è finita in un rocambolesco 1 a 5 per gli Orange. Fortunati per la partita, sfortunati per le condizioni meteo perché la pioggia ci ha accompagnato per tutto il primo tempo, gli organizzatori quindi hanno dovuto rivestire con dei teli i vari sofà per evitare che si bagnassero.