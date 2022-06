6 bellissime idee per i pavimenti di casa

Tanti i fattori da tenere in considerazione, tra cui praticità, facilità di posa, pulitura e manutenzione, ma anche tante e svariate le possibilità d'impiego nelle differenti stanze: le variabili da monitorare e scegliere accuratamente in tema di pavimentazione sono molte e non sempre individuabili chiaramente. Alcuni tipi di pavimenti si distinguono le proprietà estetiche e in linea con le attuali tendenze d'interior design, altri per l'innegabile versatilità, altri ancora per una questione pratica non trascurabile.

Restringendo il campo, sono 6 i pavimenti e i materiali che vi proponiamo oggi, performanti e contemporanei, su cui puntare per dare vita al vostro personale ambiente. Dalle piastrelle ceramiche all'intramontabile parquet, ma anche il pavimento in resina e quello in cemento spatolato: lasciatevi sedurre dalla varie alternative e cominciate a stilare la vostra classifica, prendendo ispirazione e suggerimenti dai prossimi progetti.