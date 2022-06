9 esempi di mobili da salotto

Spazio per libri, musica ed anche qualcosa da esibire dell'ultimo viaggio dei propri figli: foto, cornici e souvenir. L'ideale sarebbe questo mobile che si divide in tre piani principali. In basso c'è lo spazio per conservare, poco sopra si mostrano oggetti e ricordi da prendere in mano per mostrarli agli amici, mentre nel lato superiore ci saranno fotografie che non richiedono chiodi per essere poste in alto, alla vista di tutti.