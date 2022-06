Una villa di campagna dalle 2 anime

La cucina è forse uno dei migliori esempi in stile minimalista che abbiamo mai visto, e pensare che ci troviamo in un casale rustico in campagna! I rivestimenti bianco e crema creano un ambiente luminoso e accogliente. La cucina in sé è invece formata da un'isola centrale e da una parete attrezzata incassata con tutti gli elettrodomestici. Sul piano cottura, non possiamo non sottolineare la cappa che serva anche per l'illuminazione.