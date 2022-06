7 bellissimi tipi di tende e persiane per cambiarti la casa!

Nate come oscuranti esterni per finestre, le persiane in legno si possono trovare oggi anche all'interno della casa. In questo caso, si tratta di oscuranti fissi con feritoie in legno che possono essere regolate e oriente in modo da regolare la luce interna. Le persiane in legno, come le finestre, possono poi essere aperte o chiuse, in modo che si possa scegliere se lasciare la vista sull'esterno o se oscurarla. Si tratta di oscuranti particolarmente adatti per case dal gusto rustico e campagnolo, tuttavia, possono anche trovare il loro spazio nei salotti più moderni e all'avanguardia, dove la sicurezza e la privacy vengono messe al primo posto.

Oggi vi abbiano descritto sette diversi tipi di oscuranti per finestre, se volete saperne di più su come scegliere le tende giuste per una stanza specifica della vostra casa, allora potete leggere questo articolo: Tende per il salotto, una per ogni stile.