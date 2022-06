Come suddividere gli spazi in casa senza muri?

Un altro metodo molto interessante per suddividere gli ambienti senza costruire muri è quello, più concettuale, di utilizzare piastrelle diverse per zone diverse. Una soluzione, questa, molto impiegata soprattutto in caso di zone living open space, dove si è soliti usare una pavimentazione diversa per delimitare la cucina (e talvolta anche la sala da pranzo). Ad esempio, se per il resto dell'ambiente si è scelto un parquet, per la cucina si può optare per un gres porcellanato, più resistente e meno delicato. Si possono scegliere piastrelle diverse per materiale e uguali per formato (come nella realizzazione della foto, firmata Effegieffe, che accosta parquet e piastrelle ceramiche), oppure si può cambiare anche il formato delle piastrelle e scegliere un colore acceso, o una grafica artistica, in modo da enfatizzare al massimo lo stacco.