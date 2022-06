Come progettare la tua nuova cucina passo per passo

Quando decidiamo di acquistare una nuova cucina, è indispensabile contattare i fornitori con largo anticipo, per essere sicuri che tutto sia pronto per la data che desideriamo. In particolare, per quanto riguarda i mobili, il consiglio è di contattare il negozio almeno sei mesi prima, per informarci sulle collezioni disponibili, sui tempi di consegna e sul tempo necessario per il montaggio. In questo modo potremmo organizzare i nostri impegni per essere presenti durante l’installazione, o per lo meno accordarci perché possa esserlo una persona di nostra fiducia.

Inoltre, occorrerà verificare anche quali lavori dovranno essere completati prima del montaggio della cucina o quali potranno invece essere eseguiti successivamente: per esempio, sarà utile confrontarsi con gli idraulici per l’impianto dell’acqua e del gas, o programmare per almeno una settimana prima la posa delle piastrelle. Per evitare disguidi dell’ultimo momento o inutili lavori d’urgenza, per i quali potrebbe anche essere imposta una maggiorazione del prezzo, potrebbe essere d’aiuto stendere una sorta di “calendario dei lavori” con tutte le date chiave, da condividere con i nostri fornitori.