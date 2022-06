6 consigli per creare un bagno in perfetto stile country

Si sa, installare un pavimento in legno è il modo migliore per donare all'ambiente calore e renderlo accogliente e ospitale. Il legno, infatti, è un materiale vivo, in grado di trasmettere vibrazioni positive! Inoltre rimanda alla natura e alla genuinità della campagna, tutte caratteristiche indispensabili per lo stile country. L'unico accorgimento da tenere ben a mente è quello di usare un tipo di legno adatto ad ambienti umidi come il bagno. Noi consigliamo di orientare la vostra scelta verso essenze particolarmente dure, come il Teak o il Padouk, che oltre all'umidità sopportano bene anche gli sbalzi termici. In alternativa potete installare un pavimento in laminato che ricrei l'essenza del legno. Il parquet in laminato è molto più pratico e funzionale di quello in legno, si pulisce con facilità ed è meno delicato, in quanto dotato di un pellicola protettiva che lo rende resistente ai graffi, stabile alla luce e impermeabile. Sicuramente non è in grado di restituire la stessa atmosfera creata da un materiale vivo, ma può essere una valida alternativa se si dispone di poco tempo da dedicare alla manutenzione del proprio parquet in legno.

Se avete bisogno di consigli su come mantenere bello il vostro parquet leggete qui: Consigli per la cura e la pulizia del parquet.