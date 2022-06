Top 5 della settimana: tanta voglia di casa!

Piazza d’onore per un progetto Prima & Dopo davvero interessante. In questo articolo si parla di un appartamento comune, come ce ne sono tanti, ma che ha avuto la fortuna di incontrare degli esperti di home staging. Come sappiamo, l’home staging non compie degli interventi di ristrutturazione, ma bensì di decorazione, di riposizionamento degli arredi e qualche volta anche di tinteggiatura. Il progetto ha subito invece dei lavori che vanno oltre a quello che è il semplice home staging, cambiando molti elementi ormai logori in questo appartamento.

Finisce così la nostra Top 5. Alla prossima settimana!