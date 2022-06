La stupenda trasformazione di un appartamento a Torino

Dopo avervi parlato l'ultima volta di una ristrutturazione per trasformare una normale abitazione in una casa atelier, oggi vi portiamo a vedere da vicino la trasformazione d'uso di un appartamento inserito all'interno di un vecchio edificio ottocentesco. In soli 20 mesi è stata quindi creata l'abitazione perfettamente adatta a una famiglia con bambini, per una superficie totale di circa 240 mq : è successo a Torino ed e lì che siamo andati per condividere con voi la piccola scoperta di oggi.