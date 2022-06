Cuore di burro e anima forte: il progetto di un appartamento

Confondere gli stili, mescolarli e aprire la casa alle contaminazioni per ottenere qualcosa di unico: sembra facile, ma in realtà così non è. Oggi cercheremo di farvi vedere un progetto affascinante con due anime d’interior e di architettura d’interni ben distinte, ma che riescono a convivere alla perfezione: il risultato è un appartamento unico per idee e soluzioni. Il lavoro è stato condotto ad opera dello studio ADL Solutions.