6 disegni moderni per la posa delle piastrelle

Uno dei metodi più utilizzati per la posa delle piastrelle è quello di disporle in parallelo. Se si opta per questa soluzione e la si applica ad una parete, il risultato sarà quello di un muro composto da originalissimi mattoni . Per un risultato contemporaneo, disponete in parallelo piastrelle monocromatiche (o comunque giocate su più sfumature della stessa tinta) e alternatele ad altre decorate, ma in pendant. Come la collezione Terre Nuove di CeramicaSant'Agostino. Piastrelle in gres porcellanato danno vita a un rivestimento delicato e romantico, perfetto per una sala da bagno.