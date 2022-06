Rivoluzione in casa: l’incredibile mix tra nuovo e vecchio

Si può unire l’arredamento classico e moderno? La risposta è sì, ma non è tutto: anche rifiniture antiche e contemporanee possono mescolarsi tra di loro senza alcun tipo di problema, l’importante è riuscire ad ottenere il giusto equilibrio. Per mostrarvi meglio in che modo si può avere in casa un mix perfetto come questo, oggi ci rechiamo a Reggio Calabria per osservare da vicino un appartamento in grado di essere un vero esempio di stile. I lavori d’interior sono stati condotti dall’Arch. Francesca Ignani con lo scopo di far emergere l’aspetto materico di alcune finiture che diventano peculiarità dell’appartamento, ancor prima dell’arredamento in sé.