I colori delle piastrelle del bagno

La piastrella scura è la scelta migliore se volete dare al bagno un'aria elegante e raffinata. Per non rischiare di ottenere un effetto angusto, vi consigliamo l'utilizzo di piastrelle laccate per dare luce all'ambiente, inoltre per creare un maggiore contrasto scegliete sanitari bianchi dalla forma classica: il risultato sarà una stanza da bagno di grande carattere.