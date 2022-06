Riprogettare l'appartamento: 6 idee da non perdere !

Perchè scegliere quando si ha la possibilità di avere entrambi gli ambienti racchiusi in uno solo, con qualche piccolo stratagemma! Sono svariate le motivazioni e le esigenze che ci potrebbero portare sulla via del due in uno, prima fra tutte, abitare in un monolocale. Per ottimizzare lo spazio già ridotto per definizione, ecco allora che diventa importante scegliere un arredamento versatile comprensivo di divano letto con contenitore e tavolino porta oggetti, proprio per intensificare la comodità e agevolare la trasformazione da zona notte a zona living. Il secondo, ma non meno importante, obiettivo, che potrebbe condurci ad optare per questo tipo di soluzione è poi ospitare qualcuno, ovvero, poter disporre in casa di una vera e propria stanza per gli ospiti. Se le metrature dell'appartamento non lo consentono in quanto ristrette, ecco che individuare un divano letto elegante che sia al contempo pratico e grazioso, sarà l'asso nella manica in qualunque evenienza.