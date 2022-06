Che tipo di pavimento è adatto al mio soggiorno?

Il parquet e pavimenti laminati sono tra i rivestimenti più comuni per il salotto. Ma cosa sono esattamente? La prima tipologia è composta da sottili strisce di legno che oggi possono essere posizionate in poche mosse, ad esempio un parquet flottante a incastro non necessità di nessuna colla.

I pavimenti in laminato sono diversi dal parquet, anche se la resa estetica è simile. Sono formati da strati di legno poco pregiato, o meglio da fibre di legno ricomposte con resina. Di solito la superficie è molto lucida per via di una materia plastica che riproduce l'effetto legno. Per via della natura dei pavimenti in legno, questi ultimi sono di maggior qualità e resistenza, e rispetto al pavimento in laminato sono anche più durevoli. Il laminato, tuttavia, è più economico e questo va considerato. Entrambe le soluzioni sono facili da curare, ma devono essere puliti con cautela.