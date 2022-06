Lavandino cucina: quale scegliere?

Se lo spazio a vostra disposizione è ridotto, dovrete accontentarvi di una sola vasca. In questo caso è consigliabile scegliere un lavandino profondo, in modo da assicuravi una capienza maggiore. Con la vasca singola non potrete lavare frutta e verdura e far stazionare, contemporaneamente, le stoviglie sporche, in attesa di essere lavate, ma con un pò di organizzazione anche le piccole cucine, che non permettono di installare doppie vasche, risulteranno funzionali. Noi consigliamo di avere sempre a disposizione ampi recipienti da riempire d'acqua e utilizzare a mo di lavandino, in caso di necessità.