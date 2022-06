6 Fantastici Soppalchi per 6 Case da Sogno

Chi non sogna di poter disporre di un po' di spazio in più in casa propria? Anche se i metri quadrati non fossero un vero problema, tutti noi infatti vorremmo avere un piccolo angolo in cui ricavare una zona notte per ospiti inattesi, o magari un'area per il relax, o lo studio. Con i soppalchi questo è possibile! E non è necessario disporre di grandi altezze: con le strutture autoportanti in legno o in ferro si possono realizzare soppalchi funzionali già a partire dai 3 metri. E inoltre, se lo spazio fosse davvero poco, potremmo utilizzare anche le scale, come libreria o pratici contenitori. Scopriamo insieme i 6 stili di soppalco più di tendenza del momento, per realizzare la nostra casa da sogno!