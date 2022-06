La villa si veste di design

Sognare non costa niente e forse sarà per sempre così, in barba ad un futuro apocalittico che vede proiettare le pubblicità direttamente nei nostri pensieri e che quindi potrebbe vincolare anche ciò che sogneremo. Pura fantascienza questo concetto, mentre è pura realtà la meravigliosa villa che andremo ad osservare. Linee minimali, un ambiente quasi asettico, un bianco che domina ogni angolo per poi lasciarsi spezzare da una nota di colore ogni tanto: qui siamo ai massimi livelli per quanto riguarda progettazione architettonica, interior design e tecnologia.