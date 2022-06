5 idee per un piccolo giardino

Piccolo o grande che sia, un giardino è importante e non solo durante la primavera o l’estate ma per tutto l’anno: uno spazio in grado di ristabilire quell'equilibrio con la natura che oramai è compromesso visto il nostro stile di vita; un angolo dove coltivare qualche pianta per la cucina, oppure solo per esercitare il proprio pollice verde!

Per creare un giardino di piccole dimensioni, bisogna considerare diverse cose che possono sembrare ovvie, ma che in realtà spesso sono la chiave del successo o i motivi di un disastro: il tipo di terreno del giardino, le condizioni climatiche della zona, il tipo e il tempo di esposizione al sole ed infine è necessario operare delle scelte mirate per quanto riguarda le piante. Dopo aver capito se è meglio avere vegetali a sviluppo verticale come rampicanti oppure piante di medie dimensioni, dopo aver scelto tra sempreverdi o fiori, non ci resta che pensare all'organizzazione della nostra piccola oasi verde.

Oggi, con l’aiuto delle immagini fornite gentilmente dai nostri esperti, vi proporremo 5 esempi tutti da copiare per un piccolo giardino perfetto. Iniziamo!