Una casetta al mare recuperata

Ogni giorno ci piace trovare ristrutturazioni incredibili per farvi rimanere a bocca aperta. Sì, perché anche a noi che scriviamo piace osservare come vengono trasformate le abitazioni da parte dei nostri esperti. Oggi è il turno di una casa delle vacanze, un piccolo appartamento situato in una località marittima che è stato completamente recuperato e rimesso a nuovo, pronto per iniziare una nuova storia all'interno delle stesse mura. Andiamo quindi ad osservare da vicino l'incredibile lavoro svolto da Creazioniatmosfere, pronti a rimanere a sbalorditi?