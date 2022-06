La ristrutturazione che non ti aspetti

Forse gli amanti dei libri e della lettura storceranno un po' il naso alla vista di questa carta da parati, noi però la troviamo divertente e assolutamente non comune. Se la libreria è riservata per qualche altro spazio, perché non dare un tocco originale in più con una decorazione come questa? Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, nonostante la scelta cromatica verta su cromie fredde e sobrie, troviamo sempre un elemento altisonante che porta allegria all'ambiente, lo vedete?